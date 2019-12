OL : Stop aux clashs, Aulas va agir à Lyon !

Dans : OL.

Malgré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’ambiance est électrique à tous les étages du club à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, les Bad Gones ont clairement Marcelo dans le viseur, ce qui a entraîné un début de bagarre entre les joueurs de l’OL et certains supporters après le match nul contre Leipzig cette semaine. Et tandis que le joueur souhaite quitter le Rhône dès le mois de janvier, rien n’est encore acté au sein de la direction lyonnaise. Interrogé ce dimanche après-midi en marge des célébrations entourant le départ à la retraite de Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas s’est voulu résolument calme et optimiste quant à la suite des événements comme il l'a indiqué dans des propos rapportés par RMC.

Le président de l’OL a notamment promis du dialogue pour apaiser les tensions et mettre un terme aux clashs. « Nous devons être ensemble pour que Bernard Lacombe vive une journée extraordinaire et que la concorde règne, a poursuivi Jean-Michel Aulas. On avait dit que l’on se qualifierait pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, c’est fait. Les fans mécontents ? Cela nécessitera des rencontres comme je le fais depuis trente ans avec les supporters et les groupes, a conclu le chef d’entreprise. On va trouver une solution avec tous ceux qui aiment l’OL et qui réagissent parfois en fonction de leur jeunesse » a confié le président de l’Olympique Lyonnais, pour qui il est hors de question que ce mauvais climat s’installe sur le long terme au sein du club rhodanien.