OL : Son retour à Lyon, Ghezzal en fait des cauchemars

En concurrence avec Rony Lopes sur le côté droit, Rachid Ghezzal ne s’est pas encore imposé depuis son arrivée à l’AS Monaco cet été.

L’ailier de 25 ans avait à coeur de débuter le prochain match de championnat vendredi soir. Et pour cause, le club de la Principauté a rendez-vous à Lyon, la formation que l’international algérien a quittée en fin de contrat au terme d’un long feuilleton. Ce ne sera pas le cas, puisque l’Algérien n’a pas été retenu par Leonardo Jardim pour ce déplacement. Voilà qui permettra au moins à Ghezzal d’éviter une bronca.

« De toute façon, je ne m’attends pas à un accueil chaleureux, a prévenu le milieu formé à l’OL dans Le Progrès. Je sais comment ça va se passer et je préfère penser aux bonnes relations que j’ai gardées avec les gens du club. J’ai le plus grand respect pour l’institution et je sais que je dois ma carrière à l’OL. Contrairement à ce que certains croient, je ne suis pas parti en mauvais termes, mais en fin de contrat, comme cela peut arriver dans une carrière. » Contrairement à d’autres ex-Lyonnais par le passé, Ghezzal n'aura pas la possibilité de marquer contre son ancienne équipe ce vendredi.