OL : Macron, OM, PSG, un complot d'Etat contre Lyon ?

Dans : OL.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'en démord pas, il est évident qu'au plus haut niveau on s'est arrangé pour plomber les intérêts de l'OL.

L’époque est au complotisme, mais le football échappait encore un peu à ce phénomène. Mais Gérard Houllier a décidé d’intégrer cette tendance en évoquant la décision prise, il est vrai de manière brutale, par le Premier Ministre, de clôturer la saison de Ligue 1, choix validé d’urgence par la Ligue de Football Professionnel. Et alors que la Bundesliga reprend ce samedi, le conseiller de Jean-Michel Aulas l’avoue, il ne croit pas à un scénario loyal. Invité d’OLTV, l’ancien entraîneur de Lyon, du PSG ou bien encore de Liverpool a fait part de sa thèse sur ce qui, selon lui, ressemble à un gros coup tordu contre l’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas. Pour Gérard Houllier, le but visé par le PSG et l'OM a été atteint, et c’est le football français dans sa globalité qui va payer cette volonté de certains de nuire à l’OL.

Et le proche du président de l’Olympique Lyonnais de donner sa version des faits. « Il y a un axe entre l'OM et le PSG et il a frappé fort. Il s'est mis des alliés de son côté avec des arrangements entre amis et je pense que c'était surtout un complot, un plan pour éliminer l'OL. Ce sera étouffé car je dirai que l'État est présent et partie prenante. J'ai suivi toutes les conférences de presse d'Emmanuel Macron ou Édouard Philippe et on n'a jamais parlé de sport. Et comme par hasard, sur la dernière, on dit que le Championnat ne pourra pas reprendre. C'était la première fois que l'on parlait de sport. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai trouvé cela très injuste. Un championnat ne s'arrête pas à la 3e, à la 19e ou à la 28e journée. On va au bout sinon on considère qu'il est nul et non avenu. J'ai dit sur une chaîne anglaise que nous avions pris une décision trop hâtive. Rien n'empêchait d'attendre trois semaines, ou fin mai, ou encore début juin, pour voir ce que l'on allait faire », a fait remarquer Gérard Houllier, qui va désormais attendre les réponses judiciaires aux recours déposés par l’Olympique Lyonnais devant le Tribunal administratif de Paris, même s'il semble ne pas réellement croire à une reprise de la saison.