OL ‍: Six joueurs arrivent au mercato, et que des titulaires

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La DNCG a accepté que l'Olympique Lyonnais puisse recruter au mercato d'hiver dans une certaine limite. Dernier de Ligue 1, l'OL a prévu de frapper fort pour éviter la catastrophe.

La bonne nouvelle est tombée mardi soir pour John Textor et les supporters lyonnais, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a autorisé le club rhodanien à investir lors du prochain marché des transferts, dans les limites toutefois du budget présenté la semaine passée par les dirigeants de l'OL. Globalement, c'est une enveloppe qui pourrait atteindre 65 millions d'euros qui pourra être dépensée par David Friio en janvier prochain pour renforcer l'équipe de Pierre Sage ou de son éventuel remplaçant. A cette somme pourra s'ajouter l'argent d'une vente d'un ou plusieurs joueurs, les départs d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ayant été récemment évoqués. De toute façon, l'OL va devoir dégraisser le mammouth, car avec 27 joueurs sous contrat, il sera impossible de contrôler la masse salariale sans plusieurs départs. Avec ce budget, l'Olympique Lyonnais ne pourra donc pas faire des folies, mais à en croire Hugo Guillemet, dont l'ancien patron est désormais aux commandes de l'OL, Lyon sera offensif.

L'OL vise six nouveaux joueurs, l'équipe va changer

Le journaliste de L'Equipe affirme que pour lancer l'opération maintien en Ligue 1, John Textor souhaite que son club recrute jusqu'à six joueurs durant le mois de janvier. Et attention, il ne s'agira pas de renforts destinés à être des doublures, mais bel et bien des titulaires en puissance. Du côté des nouveaux dirigeants de l'OL, on est conscient que l'équipe actuelle n'est pas du tout au niveau attendu, et l'idée de changer la moitié du onze actuel n'est pas utopique à un moment charnière et décisif pour le club vendu 800 millions d'euros par Jean-Michel Aulas à Eagle Football.

Reste que tout le monde est d'accord sur une chose, si l'Olympique Lyonnais est un club dont le standing est à même d'attirer n'importe que joueur, le fait de savoir que John Textor a 50 millions d'euros à dépenser va faire grimper les prix. Du côté des supporters lyonnais, on espère surtout que Juninho, dont le retour est imminent, va encore faire des miracles, lui qui avait ramené Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes à Lyon pour des prix raisonnables. Avant cela, l'OL va tenter de ramener quelque chose de son déplacement au Vélodrome, un nul ou mieux une victoire serait forcément une autre sacrée bonne nouvelle.