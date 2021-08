OL : Shaqiri à Lyon, le piège Cornet se referme ?

Xherdan Shaqiri patiente toujours en attendant de savoir si l'Olympique Lyonnais va trouver un accord avec Liverpool. Mais les Reds ont pris note de l'intérêt de Burnley pour Maxwel Cornet et pensent que l'OL va avoir des moyens financiers supplémentaires.

Le dossier Shaqiri n’a pas réellement avancé ces dernières heures du côté de Lyon, les dirigeants anglais n’étant pas décidés à faire le moindre cadeau à Jean-Michel Aulas. Face à une première offre refusée par les Reds, l’OL ne veut pas faire n’importe quoi, notamment en poussant le curseur financier jusqu’aux 15 millions d’euros initialement demandés par le club de la Mersey. L’ailier international suisse est donc dans l’expectative, même s’il a déjà mené des discussions avec le club français au cas où il devrait rejoindre Lyon d’ici la fin du mercato. L’accord de principe étant trouvé avec Shaqiri, Lyon doit désormais convaincre Liverpool de lui céder Shaqiri à un prix raisonnable.

Technically true. Xherdan Shaqiri 🇨🇭should and will be likely officially announced during this span on time. 🔴#LFC #Shaqiri #Lyon https://t.co/WppePVySBY pic.twitter.com/lJj5lfqjuq