OL : Shaqiri à Lyon, cette fois le malaise est total

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En difficulté depuis le début de la saison, Xherdan Shaqiri a de nouveau livré une prestation décevante avec Lyon contre les Glasgow Rangers jeudi soir.

Les semaines passent et Xherdan Shaqiri ne parvient toujours pas à réaliser son match référence à l’Olympique Lyonnais. Jeudi soir, l’international suisse était attendu au tournant dans un match qu’il devait survoler. Car même si Peter Bosz avait fait tourner, Shaqiri était placé dans des conditions idéales en numéro dix avec Toko-Ekambi, Cherki et Dembélé à ses côtés. Malheureusement pour lui et pour l’OL, l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich est encore passé à côté de son match. Au lendemain du nul de Lyon au Groupama Stadium (1-1), Xherdan Shaqiri a ainsi été très critiqué dans les colonnes de L’Equipe où il a récolté un médiocre 3/10.

Shaqiri à la ramasse, Dembélé aussi...

« Le niveau du Suisse est vraiment inquiétant. Peter Bosz l'avait pourtant titularisé à son meilleur poste, numéro 10, mais cela n'a pas produit d'effet. L'ex-joueur de Liverpool a trop souvent joué hors tempo et, malgré quelques bonnes passes, il a perdu beaucoup de ballons » a jugé le quotidien national, très déçu par le rendement de Xherdan Shaqiri. Positionné juste devant l’international suisse, Moussa Dembélé n’a pas non plus brillé avec une note à peine plus glorieuse de 4/10. « Titularisé à la pointe de l'attaque avec le brassard de capitaine, l'ex-joueur du Celtic Glasgow n'a pas assez été trouvé par ses coéquipiers pour réellement exister dans le match. Pourtant, il a fait quelques bons appels, mais non servis. De la maladresse technique par moments, aussi » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Autant dire que Peter Bosz va devoir se creuser les méninges avant le déplacement périlleux de l’OL sur la pelouse de Lille dimanche. Car en l’absence de Paqueta, il faudra sans doute titulariser Shaqiri ou Dembélé. Et aucun des deux n’a marqué des points jeudi soir en Europa League…