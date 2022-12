OL : Ses adversaires n’ont pas peur, Lukeba est vexé

Dans : OL.

Installé dans le onze de l’Olympique Lyonnais, Castello Lukeba connaît sa marge de progression. Le jeune défenseur central souhaite devenir plus rugueux et inspirer de la crainte chez ses adversaires.

A l’Olympique Lyonnais, Castello Lukeba n’est plus une révélation. Après ses premiers pas dans l’équipe première la saison dernière, le défenseur central de 20 ans fait partie des titulaires indiscutables. Du coup, l’exigence est montée d’un cran. « Cette saison, je sais que les attentes sont différentes, a constaté le Gone dans L’Equipe. Je n'avais pas cette responsabilité, j'étais la surprise avant. Si je faisais mon job, il n'y avait pas de pression particulière. Mes perfs sont aujourd'hui analysées à la loupe. »

Beaucoup plus attendu, Castello Lukeba n’est plus un inconnu pour ses adversaires qui connaissent ses points faibles. « Je manque de vice, je le ressens à l'entraînement ou en match, a avoué le défenseur central. Même dans l'agressivité, je dois dégager plus de peur au niveau de l'adversaire, qu'il me craigne. C'est le rôle d'un défenseur d'être plus dominant. » Y compris en interne avec ses coéquipiers.

Blanc attend plus

« Sur le leadership aussi, je peux être en mesure de diriger la défense ou l'équipe, a-t-il poursuivi. Mais quand on a la confiance des autres, c'est plus facile de s'exprimer. Depuis petit, je travaille beaucoup sur ma relance. Les défenseurs sont essentiels dans la ressortie de balle. Quand je n'apporte pas des passes qui cassent les lignes, je suis frustré. Mais rien n'est acquis, je dois prouver, prouver, prouver... Je ne m'attendais pas à tout ce qui m'arrive, peut-être que je ne réalise pas. »

Si le Lyonnais progresse à une vitesse impressionnante, il en faudra plus pour satisfaire Laurent Blanc. L’entraîneur du club rhodanien attend encore plus à la relance. Et ne serait pas contre l’arrivée d’un nouveau défenseur central plus expérimenté à ses côtés. Cette deuxième partie de saison sera donc l’occasion pour Castello Lukeba de rassurer son coach.