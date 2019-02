Dans : OL, SMC, Coupe de France.

Après huit matchs consécutifs sans victoire en championnat, ce quart de finale de Coupe de France représente une parenthèse bienvenue pour Caen.

C’est peut-être l’occasion pour le barragiste de Ligue 1 d’oublier la menace de la descente et de s’offrir un challenge plus séduisant en fin de saison. Pour cela, il faudra sortir vainqueur du déplacement à Lyon, où Claudio Beauvue a passé quelques mois difficiles lorsqu’il portait le maillot des Gones. Pas de quoi nourrir la moindre rancune.

« Lyon est une très belle ville, avec un très bon club. Je garde de bons souvenirs avec mes anciens coéquipiers et le président Jean-Michel Aulas. C’est vraiment quelqu’un de très bien, a complimenté Beauvue. Ce sera un plaisir de retourner à-bas après trois ans et demi. L’épisode un peu compliqué, c’est du passé, je l’ai rangé. Je me suis servi aussi de certaines choses négatives. Mais j’ai retenu un maximum de choses positives. » Il n’empêche que le Guadeloupéen vient pour gagner, quitte à anéantir l’objectif de titre de l’OL.

Beauvue prévient Lyon

« On s’est donné le droit d’être là et d’affronter une belle équipe lyonnaise chez elle. On va se donner à fond et essayer de se qualifier. On sait qu’en Coupe de France, tout est possible. Il n’y a pas de calcul pour le match de samedi (contre Paris). Dans notre position, on a envie de regoûter à la victoire. C’est un match couperet et on y va bien évidemment pour se qualifier », a prévenu Beauvue, qui sait probablement que l’OL est souvent victime de ses anciens joueurs...