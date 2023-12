OL ‍: Sampaoli et Genesio n'ont pas tourné le dos à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage va diriger l’OL pour la deuxième fois ce mercredi soir à Marseille. Après un premier match encourageant à Lens, l’entraîneur intérimaire espère saisir cette deuxième chance alors que Jorge Sampaoli et Bruno Genesio sont toujours en lice pour entraîner Lyon.

Après l’éviction de Fabio Grosso, le nouveau directeur sportif lyonnais David Friio a fait le choix d’installer Pierre Sage à la tête de l’équipe professionnelle. Patron du centre de formation, l’ex-adjoint d’Habib Beye au Red Star a connu un premier match encourageant à Lens, malgré la défaite (3-2). Ces derniers jours, les noms d’Igor Tudor, de Bruno Genesio ou encore de Jorge Sampaoli ont circulé dans la capitale des Gaules mais à court terme, l'Olympique Lyonnais souhaite laisser sa chance à Pierre Sage. Un choix motivé par le fait que le feeling passe très bien entre le coach intérimaire lyonnais et les joueurs. A en croire les informations de RMC, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont mobilisés à 100% derrière Pierre Sage et adhèrent à son discours, ce qui n’était pas vraiment le cas avec Fabio Grosso au cours des dernières semaines.

La radio affirme ainsi que peu importe l’issue du match à Marseille, Pierre Sage a de grandes chances d’être sur le banc de l’OL pour le match contre Toulouse dimanche. En interne, David Friio indique qu’il ne veut pas passer à côté d’un entraîneur très talentueux en écartant Pierre Sage trop vite, au risque de le regretter ensuite. La présence aux côtés de Sage d’adjoints tels que Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez ou encore Rémy Vercoutre constitue un plus et rend le board lyonnais assez confiant. David Friio a néanmoins dans un coin de sa tête que l’aventure peut prendre fin rapidement avec Pierre Sage, si les résultats ne s’améliorent pas assez vite.

C’est pourquoi les dossiers Bruno Genesio et Jorge Sampaoli ne sont pas encore définitivement clos selon la radio, au contraire de celui menant à Igor Tudor. Il est certain que le Croate, sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison dernière, ne viendra pas. En ce qui concerne Genesio et Sampaoli en revanche, deux prétendants au banc de l’OL depuis le départ de Grosso, tout reste ouvert. Pierre Sage a au moins deux matchs pour convaincre ses dirigeants de lui laisser la place jusqu’à la fin de la saison. Les résultats à Marseille puis contre Toulouse seront cruciaux. Pour l’avenir de Sage et pour l’opération maintien de Lyon, lanterne rouge de Ligue 1.