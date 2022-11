OL : Salement attaqués pour Benzema, ils répondent !

Dans : OL.

Acclamé pour son retour à Lyon et la présentation de son ballon d'or aux supporters lyonnais, Benzema n'a pas fait l'unanimité. Certains reprochent au public rhodanien de rougir devant KB9 alors que ce dernier ne reviendra jamais jouer chez les Gones.

Il y a quelques jours, sur RMC Sport, le chroniqueur Jonathan MacHardy s'est attiré les foudres des supporters lyonnais. La raison ? Le journaliste estime que l'OL ne devrait pas accorder autant d'importance à un joueur qui a porté le maillot lyonnais il y a plus de 10 ans et qui aujourd'hui, a annoncé ne pas vouloir revenir, même pour y terminer sa carrière. À l'instar des fans marseillais qui idolâtrent Didier Drogba alors qu'il n'est jamais revenu à Marseille, Jonathan MacHardy estime que les supporters lyonnais ne se respectent pas. Des mots qui ne sont pas passés pour les fans de l'OL qui portent Benzema dans leur cœur depuis son arrivée au club en 2005.

Les supporters lyonnais se défendent sur le cas Benzema

"Exactement" ? Mouais



Drogba :

- 1 saison à l'OM

- Meilleur joueur de L1 2004



Benzema :

- Né à Bron

- Arrivé à l'OL à 8ans

- Formé à l'OL

- Titu à 19ans dans le grand OL

- 4 Ligue 1

- 1 Coupe de France

- 2 Trophée des champions

- Meilleur joueur et buteur de L1 2008 — 𝕂𝕣𝕦𝕤𝕥𝕪 𝕂𝕧𝕒𝕣𝕒𝕥𝕤𝕜𝕙𝕖𝕝𝕚𝕒 #𝟟𝟟 (@KMELEON69) November 12, 2022

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters lyonnais ont répondu au journaliste en rappelant les exploits de Benzema à l'OL. « Né à Bron, arrivé à l'OL à 8 ans, formé à l'OL, titulaire à 19 ans dans le grand OL des années 2000, 4 fois vainqueur de la Ligue 1 avec un titre de meilleur joueur et buteur, 1 Coupe de France et 2 Trophée des champions » explique un fan de l'OL qui rappelle que Karim Benzema est un pur produit de la formation lyonnaise et qu'il est la fierté de toute une région. La réussite de Benzema est fêtée là où il a commencé et tous les Lyonnais semblent être heureux que le deuxième meilleur buteur du Real Madrid soit un ancien Gones. Si Drogba a explosé à l'OM, il n'est pas né à Marseille, contrairement à Benzema qui est un vrai lyonnais. Et pour les Rhodaniens, ça change tout.