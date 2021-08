OL : Rudi Garcia est presque regretté à Lyon

Dans : OL.

Par

Suite à la lourde défaite subie par l’Olympique Lyonnais à Angers dimanche (0-3), Peter Bosz est déjà remis en questions. Des reproches mérités alors qu’il n’a pas vraiment choisi son effectif ?

La mauvaise tendance estivale se confirme à Lyon. Après une préparation compliquée, l’OL n’a pris qu’un seul point en deux matchs de L1. Puisqu’une semaine après le nul des Gones contre Brest au Groupama Stadium (1-1), l’équipe de Peter Bosz s’est complètement liquéfiée du côté d’Angers. Face à Gérald Baticle, l’ancien entraîneur adjoint de l’OL, le coach néerlandais s’est pris une bonne claque. « On n'a pas vu une équipe qui voulait gagner, et ça me dérange. Le foot, ça commence par la mentalité de vouloir gagner. Il faut donner 100 %. Je suis inquiet, ça me rend fou ! Si on veut gagner quelque chose, la mentalité doit changer vite », a balancé Bosz en conférence de presse d’après-match. En rejetant la faute sur ses joueurs, le Néerlandais ne s’est pas fait que des amis. Mais pour Jonatan MacHardy, Bosz a raison, il n’a pas un effectif à la hauteur de ses attentes.

« Sinon, il fallait garder Rudi Garcia »

« Je comprends le désarroi de Bosz. Car il y a des choses incohérentes à l’OL. Ils prennent un entraîneur étranger avec une philosophie de jeu ambitieuse, c’est ce que l’on réclamait depuis de nombreuses années. Mais le problème, c’est que Peter Bosz n'a pas le matériel pour mettre en place son jeu. C’est difficile pour lui cette situation. Et c’est là où l’OL n’est pas cohérent. Car à partir du moment où tu fais ce choix d’entraîneur, il faut faire le recrutement qui va avec. Sinon, il fallait garder Rudi Garcia. Il y a de bons joueurs, mais ils ne sont pas complémentaires. Lyon a perdu son meilleur joueur, qui faisait de grosses différences, à savoir Memphis Depay. Et l’OL ne l’a toujours pas remplacé… Devant, Slimani n’est pas adapté à un 4-3-3. Toko Ekambi, c’est un joueur rudimentaire. Kadewere, un axial, comme Dembélé. Offensivement, Lyon n’a pas assez de variations. Aucun joueur n’est capable d’apporter de la créativité sur les côtés », a pesté le consultant de RMC, qui sait que l’OL aura besoin de recruter au moins un joueur par ligne avant la fin du mercato pour vivre une saison plus tranquille.