OL : Riolo passe un savon à Depay, il doit se ressaisir et vite

« Nous ne devrions pas rendre le problème plus gros qu’il ne l’est, mais je suis frustré par les derniers matchs. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas disputés. C’est quelque chose qui m’énerve ». A peine arrivé auprès de la sélection néerlandaise, Memphis Depay a étalé ses états d’âmes, lui qui n’est plus titulaire à Lyon depuis deux matchs en Ligue 1. Un malaise dû à son manque d’efficacité mais également à son utilisation selon les suiveurs de la sélection hollandaise, qui estiment pour la plupart que Memphis Depay préfèrerait jouer davantage dans un rôle axial à Lyon. Mais sur RMC, Daniel Riolo a remis les idées du Lyonnais en place, en lui rappelant notamment qu’il n’avait jamais été question d’un poste axial dans la capitale des Gaules, avec le recrutement d’un joueur comme Moussa Dembélé cet été.

« Peut-être qu’avec l’équipe des Pays-Bas, s’il est impliqué dans le projet, il sera bon tout le temps. Koeman le défend sans cesse, l’utilise bien sur le terrain, etc. D’un côté, avec les Pays-Bas il ne joue qu’une fois tous les deux mois en moyenne donc il peut se sentir concerné et être bon. Mais dans ce qui est le feuilleton d’un club au quotidien, avec deux matchs par semaine, Depay ne répond plus du tout, il ne s’y met pas dans le collectif. Memphis à Lyon, il est toujours à part, il parle de ses statistiques individuelles. Il veut jouer attaquant axial ? Mais excusez-moi, quand ils ont construit l’équipe à Lyon ils ont dans l’idée de jouer avec Traoré, Dembélé, Fekir et Depay. Je ne sais pas à quel moment il a pu s’imaginer attaquant axial à Lyon dans l’équipe-type ? D’autant que tu ne peux pas bouger Fekir, qui ne peut jouer qu’en 10 et qui est l’enfant du pays, etc » a confié Daniel Riolo, qui n’aimerait sans doute pas être à la place de Bruno Genesio pour gérer cette situation complexe à bien des égards.