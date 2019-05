OL : Aulas se fait discret, devinez pourquoi...

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis l'annonce du départ de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas se fait plutôt discret, en étant très loin du JMA prêt à décocher des flèches à tout va. Même la victoire de la semaine passée à Bordeaux ne relançant pas à plein régime la machine à communiquer qu'est le président de l'Olympique Lyonnais. Présent samedi au Groupama Stadium afin d'assister à la remise du trophée national à l'équipe féminine de l'OL, le patron du club rhodanien n'a pas tenu à se répandre dans les médias à la veille d'un Lyon-Lille de gala. Et selon L'Equipe, si Jean-Michel Aulas ne tient pas réellement à s'exprimer dans la presse c'est surtout qu'il refuse à devoir parler de l'éventuel futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

« Le président lyonnais, qui ne veut pas trop apparaître, en ce moment, parce que chaque question glisse sur la question du coach et qu’il commencera, a priori, les rendez-vous personnels la semaine prochaine », précise Vincent Duluc, lequel affirme que cette semaine Jean-Michel Aulas a tout de même pris le temps de rencontrer les représentants des Bad Gones avec qui les relations se sont calmés après un gros coup de chaud. Selon le journaliste, JMA n'a pas évoqué avec les supporters le dossier du futur entraîneur, mais plutôt l'évolution de l'Olympique Lyonnais qui fait de plus en plus de place à des joueurs pas obligatoirement formés à la maison.