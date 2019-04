OL : Riolo écoeuré par Aulas, Genesio doit claquer la porte !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A la surprise générale, Jean-Michel Aulas n’a pas prolongé Bruno Genesio, mardi soir après la défaite de l’Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France contre Rennes. En effet, le président rhodanien souhaite voir les résultats des huit derniers matchs de championnat avant de trancher définitivement l’avenir de son coach. Un choix incompréhensible selon Daniel Riolo, qui n’aimerait pas être à la place de Bruno Genesio. Sur l’antenne de RMC Sport, le chroniqueur de l’After Foot a d’ailleurs invité l’entraîneur lyonnais à démissionner.

« Un homme qui est président depuis 30 ans d’un club, qui en a fait une place forte du football français, décide donc de la politique sportive de son club sur un match. Un but de Bensebaini, ça décide donc de la politique sportive de l’Olympique Lyonnais. Tout en disant qu’il ne fait pas ça et que c’est la faute des journalistes, il le fait. Je suis Genesio, je me lève et je démissionne. On ne peut pas supporter cela, c’est trop dur ce qu’il lui fait » a confié un Daniel Riolo, qui ne supporte plus la communication et les choix pour le moins contestables de Jean-Michel Aulas.