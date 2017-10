OL : Riolo accuse Aulas de faire plus de mal que de bien à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas ne sont pas les meilleurs amis du monde, le journaliste de RMC et le président de l'Olympique Lyonnais ayant pris l'habitude de se chatouiller à distance via Twitter ou sur l'antenne de la radio, mais jamais directement.

Pour Daniel Riolo, Jean-Michel Aulas est cette saison en plein dérapage incontrôlé et ces dernières semaines démontrent, selon lui, que le patron de l'OL, a perdu la main. « Aujourd’hui, et je maintiens ce que j’avais commencé à dire la saison passée, Jean-Michel Aulas fait beaucoup plus de mal que de bien à son club alors qu’à une époque il était excellent. Dès fois on peut avoir traité sa femme comme une déesse pendant dix ans et puis d’un seul coup tout change. Et bien lui c’est pareil. Il a été le roi à Lyon, le roi dans son stade, le roi avec son club, mais je le redis, désormais il fait désormais plus de mal que de bien. Rappelons qu’à Lens, Gervais Martel a aussi fait beaucoup de bien à son club, Guy Roux a fait du bien à Auxerre...mais après les choses peuvent passer dans la vie », a lancé, sur RMC, Daniel Riolo.