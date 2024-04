OL ‍: Revenir à un point de l'OM, Lyon jubile

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après s'être qualifié pour la finale de la Coupe de France, l'OL tentera de ramener des points de son déplacement dimanche soir à Nantes dans un stade de la Beaujoire vide. Et les hommes de Pierre Sage sont très motivés.

Vendredi soir, dans la foulée de la défaite de leur équipe à Lille, les supporters de l'Olympique de Marseille étaient consternés de la prestation de leur équipe, mais aussi de voir que l'Olympique Lyonnais pouvait revenir à seulement un point de l'OM en cas de victoire ce dimanche à Nantes. Car pendant longtemps, ils ont humilié leurs homologues lyonnais en constatant le gouffre abyssal qu'il y avait entre leurs deux équipes au classement de Ligue 1 quand l'OL était au fond du trou. Mais tout cela est à conjuguer au passé, et sur la dynamique actuelle, la formation de Pierre Sage semble plus proche que celle de Jean-Louis Gasset de finir à une place européenne via le championnat.

Lyon revient comme une fusée

Pour Lyon, cela passe soit par une victoire en finale de Coupe de France face au PSG, soit une présence dans le Top 7 si Paris s'impose. Actuellement, le club de John Textor est dixième, mais n'a que quatre points sur l'actuel septième qui n'est autre que....l'Olympique de Marseille. Et forcément, cela motive énormément Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, conscients de pouvoir frapper ce dimanche à Nantes et marquer encore plus les esprits.

Là vous êtes en train de me dire que l’OL peut revenir à 1 point de l’OM dimanche soir. pic.twitter.com/qyAsNCCdST — LucasOL (@LuCasCompany15) April 5, 2024

Sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais, qui ont visiblement courbé l'échine pendant plusieurs mois, sortent du bois pour aller titiller leurs rivaux, car le duel OL-OM est devenu un classique de la Ligue 1. D'autant plus cette saison, avec le grave incident intervenu lors du premier déplacement de Lyon au Vélodrome, marqué par l'agression sauvage de Fabio Grosso. En tout cas, sur X (anciennement Twitter), ça chambre très fort à l'idée de recoller à Marseille. « Assez dingue, l'OL peut revenir à 1 petit point de l'OM en cas de succès contre Nantes ce week-end ! 😳 Imaginez cette phrase il y a encore quelques semaines... », fait remarquer le compte @Footballogue, tandis qu’@OL_Plus a du mal à y croire : « Dimanche, l'OL peut revenir à un point de l'OM. Bon début de week-end à tous. » De son côté, Nabill Djellit résume un peu la situation : « L'OL va finir par faire une meilleure saison que l'OM et Nice... ». Il fallait être sacrément optimiste pour croire cela au début du mois de décembre quand Lyon était dernier de Ligue 1 et que Marseille se voyait tranquillement finir sur le podium.