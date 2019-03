OL : Réunion Aulas-Genesio imminente, la décision est proche !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'avait indiqué il y a quelques semaines, il fera connaître l'avenir de Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique Lyonnais d'ici la fin du mois de mars. Mais ce dimanche, à l'occasion de Téléfoot, le président de l'OL a reconnu qu'il allait s'entretenir avec son entraîneur d'ici la rencontre retour de Ligue des champions, mercredi au Camp Nou face au FC Barcelone, afin que ce dernier sache à quoi s'en tenir sur son avenir. JMA ne veut pas que Bruno Genesio soit perturbé par cette incertitude et à priori les jours qui viennent permettront de faire le point précis.

Malgré cela, Jean-Michel Aulas n'a pas voulu se mouiller. « La priorité de Bruno Genesio est de rester, c’est un acquis. Si mon choix est fait ? Non, il n’est pas fait, sinon je lui aurai dit, ce qui aurait évité qu’il y ait cette indécision. Mais je vais avoir un entretien avec Bruno avant Barcelone pour lui dire le fond de ma pensée afin qu’on se donne vraiment tous les atouts pour aller au Camp Nou et qu'il n'y ait pas cette pression qui serait inutile. Et en tous cas Bruno est un bon entraîneur.... », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui aura probablement l'occasion d'en dire plus en direct à son coach.