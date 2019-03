OL : Rennes 0, Genesio 1, Pierre Ménès explique le choix d’Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l’annonce n’interviendra pas avant mardi soir, après la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, Bruno Genesio est déjà fixé sur son avenir.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais devrait conserver son poste et prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires, plus une en option. Autant dire que cette décision ne va pas plaire aux supporters favorables à un changement de coach. Le président Jean-Michel devra s'y préparer, son public lui demandera des comptes. D’ici là, les anti-Genesio pourront se pencher sur les explications de Pierre Ménès, qui a mis en avant les choix du technicien lors du succès à Rennes (0-1) vendredi.

« Genesio va rester. Encore une fois, il fait les bons choix à Rennes. La titularisation d'Aouar ne semblait pas évidente au départ. On s'est aussi aperçu que la présence de Tousart au poste de sentinelle a été très utile en deuxième période. Il a sorti Depay qui le méritait bien. Il a fait rentrer Terrier qui a marqué le but de la victoire, a énuméré le consultant de Canal+. C'est aussi à tout ça qu'on juge un entraîneur. Et même si Lyon n'a pas toujours été régulier cette saison, l'important, c'est que les objectifs fixés par le président soient obtenus, c'est-à-dire que Lyon termine deuxième. » Ce n’est pas encore fait, mais l’OL est bien lancé dans son sprint final.