OL : Remonté, Genesio règle ses comptes avec Riolo

Dans : OL, Ligue 1.

Pointé du doigt après chaque contre-performance, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio compte de nombreux détracteurs.

Sans parler de certains supporters des Gones, le technicien se retrouve régulièrement dans le viseur des observateurs. Et plus particulièrement dans celui de Daniel Riolo qui, pour se moquer, le surnomme « Pep Genesio » en référence à Guardiola. Le coach lyonnais a donc profité d’un entretien avec son plus grand détracteur pour régler ses comptes.

« J’ai un sentiment de subjectivité. J’ai l’impression que quoi que je fasse, vous allez toujours adopter l’angle négatif, s’est plaint le technicien dans un échange diffusé sur SFR Sport. Par exemple, après le match contre la Juve qu’on perd 1-0 la saison dernière, je trouvais qu’il y avait eu plein de choses intéressantes dans le jeu. On rate un penalty, Buffon fait des arrêts extraordinaires, on joue à dix contre onze… J’ai quand même été remis en cause sur mes choix ou mes changements. »

Genesio accepte les critiques mais...

« La première année, quand on finit deuxièmes, c’est soi-disant parce que je suis copain avec les joueurs et que Monaco s’était écroulé… On a dit qu’il n’y avait pas de jeu, s’est rappelé Genesio. Certes, Monaco s’est écroulé. Mais quand on analyse cette deuxième partie de saison, je pense qu’il y avait du jeu. La critique fait partie de notre métier. Mais ce qui me gêne, c’est le manque d’objectivité chez vous. » Il est vrai que Riolo a tendance à s’acharner, lui qui estime que l’OL a besoin d’un entraîneur de renom.