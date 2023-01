OL : Reine-Adélaïde sauvé, le miracle de Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Alors qu'il devait rejoindre le FC Séville, Jeff Reine-Adélaïde a finalement vu son transfert capoter au dernier moment. De retour à l'OL, le milieu de terrain va devoir digérer cet événement.



Jeff Reine-Adélaïde ne vit pas le début de carrière souhaité. Arrivé en grandes pompes à l'OL après avoir impressionné sous le maillot d'Angers, le milieu de terrain a connu de graves blessures et n'a pas pu montrer tout son talent. En situation d'échec dans le Rhône et malgré un prêt récent à Nice, Reine-Adélaïde peine toujours à gagner du temps de jeu. Cependant, le FC Séville était chaud cet hiver pour relancer sa carrière. Un accord total a même été trouvé entre toutes les parties pour un prêt avec option d'achat. Mais le joueur de 25 ans a raté sa visite médicale en Andalousie pour cause de problèmes physiques. Un énième coup dur dans sa jeune carrière et qui sera sans doute difficile à avaler. En tout cas, il pourra trouver un peu de soutien auprès de son coach actuel, Laurent Blanc.

Laurent Blanc au soutien de Reine-Adélaïde

🇨🇵 Jeff Reine-Adelaide recalé par le FC Séville pour "manque de rythme" c'est triste pour lui. En pleine possession de ses moyens, c'est un joueur magnifique, capable d'être un milieu avec un fort impact. Je ne sais pas si on le reverra un jour réellement à 100%. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 25, 2023

En conférence de presse ces dernières heures, le champion du monde 98 a en effet eu des mots pleins d'empathie pour Jeff Reine-Adélaïde. « Vous imaginez dans quel état d’esprit il est. Il a une possibilité concrète de trouver du temps de jeu dans une belle équipe. Malheureusement, ça s’est pas fait. Il sait où il doit passer pour taper à la porte des titulaires. Il n’était pas si loin que ça face à Nice en novembre, il devait être titulaire, après une bonne rentrée devant Lille. Malheureusement, il s’est blessé la veille. Ce garçon doit passer par ces chemins durs, répétitifs l’a fait une fois, il peut le faire deux fois », a notamment indiqué Laurent Blanc, qui devra trouver les bons mots et la bonne méthode pour tenter de relancer son milieu de terrain. A Lyon, peu de choses vont décidément dans le bon sens et l'ancien coach du PSG déchante déjà sur pas mal d'aspects. Pour autant, le mercato hivernal de l'OL n'est pas encore terminé, dans le sens des arrivées comme des départs.