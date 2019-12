OL : Reine-Adelaïde a du mal à digérer sa blessure

Dans : OL.

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a vécu une soirée noire avec les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, lesquels seront tous les deux absents pendant six mois.

Une blessure difficile à digérer pour l’ancien meneur du SCO d’Angers, lequel a donné de ses nouvelles sur son compte Twitter ce lundi. « Comme vous avez pu le voir et l’entendre hier soir, c’est avec beaucoup de tristesse que je vous écris ce message. C’est une blessure qui est dure à avaler mais je reviendrais plus fort, c’est une promesse que je me suis faite » a indiqué le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, avant de poursuivre.

« Le football reste une passion hors du commun, ce petit truc rond qui nous rend tellement heureux, nous, joueurs de foot. Profitons pendant qu’il en est encore temps. Cela passe tellement vite et on n’est jamais à l’abris d’un petit pépin. Je remets toutes mes souffrances dans les mains de Dieu, qui m’aidera à affronter ces obstacles et revenir encore plus fort qu’avant. Merci à tout ceux qui m’ont envoyé des messages #OnEstEnsemble ». Des propos qui ne devraient pas laisser insensibles les supporters de l’OL, très touchés par la blessure de celui qu’ils considèrent, pour l’instant, comme la meilleure recrue estivale du club rhodanien.