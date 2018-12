OL : Rafael out 3 mois, la solution est déjà trouvée

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a appris samedi, Rafael sera absent trois mois, le défenseur brésilien ayant été opéré vendredi suite à des soucis aux adducteurs et au pubis. Forcément, l'Olympique Lyonnais se serait bien passé de ce problème physique du joueur brésilien. Mais Bruno Genesio a plusieurs solutions à ce poste, et cela tombe bien, Léo Dubois, qui lui s'était blessé en octobre, revient en forme et l'a prouvé quand il est entré en jeu contre Donetsk. Pour l'ancien nantais, l'heure est venue de montrer ses qualités et avant la réception de Monaco il a affiché sa confiance.

« J’ai pris le temps de bien revenir. Maintenant, je suis prêt physiquement et mentalement. Malheureusement pour nous, Rafa s'est fait opérer. À Kenny Tete et moi de prendre le relais. Le groupe a besoin de Rafa, c’est un super mec. On parlait en début de saison du fait d’avoir trois latéraux droit. Tout le monde a eu sa chance et on voit aujourd'hui que c’était important d'en avoir autant (...) En signant ici, je m’attendais à venir dans un groupe plein d’ambition et c’est le cas. On a des objectifs élevés et on veut tout faire pour les atteindre. On est face à eux et on a largement les capacités pour accomplir cela. Le changement de système ? C’est positif pour moi. La projection vers l’avant est une de mes qualités et elle est favorisée au sein d'une défense à cinq. On a le profil pour jouer comme cela », a confié un Léo Dubois visiblement convaincu que l'Olympique Lyonnais peut faire de belles choses cette saison, et notamment grâce à un groupe solidaire.