OL : Qui est ce traitre qui déçoit Jean-Michel Aulas à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine passée, dans ce qui devait être le secret du vestiaire, Bruno Genesio a remonté les bretelles de Memphis Depay sur le ton de l'ironie, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'ayant pas apprécié les propos de l'attaquant néerlandais après Angers-Lyon. Et visiblement, si le président de l'Olympique Lyonnais était informé de ce qui allait se passer, et de la manière dont son entraîneur allait recadrer Memphis Depay, il ne se doutait pas que cela pourrait atterrir dans les médias. Un secret qui a fuité, ce qui n'est pas du tout du goût du patron de Jean-Michel Aulas.

Se confiant ce lundi dans Le Progrès, le patron de l'OL ne masque pas sa désolation devant l'attitude de celui qui a balancé cette info à l'extérieur du vestiaire lyonnais. Et il en profite pour renouveler sa confiance à Bruno Genesio. « Si elle le veut, cette équipe a les moyens de rivaliser avec les meilleurs. Mais l’environnement peut lui faire perdre confiance. Ce n’est pas un problème d’entraîneur, mais de confiance réciproque des joueurs. Certains événements récents ont pu créer un climat de défiance. La fuite du recadrage de Memphis dans le vestiaire ? C’est dommageable. Cela a probablement été orchestré. J’étais en Chine à ce moment-là, mais je savais que Bruno allait s’exprimer sur un ton second degré. Cela traduisait beaucoup de maîtrise de sa part, et Memphis a apprécié que cela soit fait ainsi. Cela a pu être interprété autrement, mais ce qui est sûr c’est que ça n’honore pas celui qui a trahi la confiance des autres », fait remarquer un Jean-Michel Aulas, qui doit probablement se demander l'identité de celui qui a eu intérêt à faire sortir cette info.