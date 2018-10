OL : Puydebois se demande comment Lyon peut se passer de Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

C'est une évidence, Memphis Depay a été l'homme du match côté OL samedi à Angers. Car avec l'entrée en jeu de l'attaquant néerlandais à la 55e minute à la place de Jordan Ferri, le ton du match a subitement changé, Depay apportant un vrai supplément d'âme à son équipe. De quoi évidemment remettre en cause le choix de Bruno Genesio, qui avait laissé sur le banc son attaquant. Et Memphis Depay n'a d'ailleurs pas hésité à le faire très clairement. Pour Nicolas Puydebois, la réponse faite sur le terrain était déjà parfaite.

« C’est un choix du coach. Il a le droit de le faire. Je trouve que Memphis a répondu sur le terrain de la meilleure des manières. Il n’était pas satisfait d’être remplaçant, il a montré sur le terrain – en étant dans l’action avec cette passe décisive et ce but -, que c’est un élément moteur et qu’on doit très peu se passer de lui parce qu’il fait des différences (...) La rentrée de Memphis a tout changé. Quand on regarde ses statistiques, on se rend compte qu’il est impliqué sur énormément de buts de l’Olympique lyonnais. Aujourd’hui, c’est un élément dont on peut difficilement se passer, que ça soit à la pointe de l’attaque ou en numéro dix en remplacement de Nabil Fekir », constate, sur Olympique-et-Lyonnais.com, un Nicolas Puydebois fan de Memphis Depay et qui ne conteste pas le poids de l'attaquant néerlandais dans cet Olympique Lyonnais 2018-2019.