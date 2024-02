OL-PSG ‍: Lyon craint l'arnaque XXL

Dans : OL.

Quatorze matchs joués et quatorze victoires. Avant de recevoir le PSG ce dimanche soir au Groupama Stadium, les filles de l'Olympique Lyonnais sont largement en tête au classement. Mais cette saison les règles changent et l'OL pourrait tout perdre.

Ils seront 21.000 à se presser dans les tribunes du stade lyonnais pour assister au choc entre l'OL et le PSG. L'affiche la plus spectaculaire de la Ligue 1 a pourtant un goût très particulier puisqu'à la demande de Canal+, la FFF a changé le règlement. Comme dans d'autres sports, il y aura désormais un final four dans le Championnat de France féminin, avec le risque pour les footballeuses de l'Olympique Lyonnais de finir à la première place, sans avoir perdu un seul match de la saison, et de ne pas être les championnes de France. Pour l'instant, les joueuses de Sonia Bompastor font un sans-faute avec 14 victoires en 14 matchs avant d'accueillir le Paris Saint-Germain, qui est deuxième et compte dix points de retard sur l'OL. Mais dans le cadre d'un final four, Lyon peut tout perdre en 90 minutes.

Les filles de l'OL peuvent être invaincues, mais pas championnes

Du côté de Lyon, Sonia Bompastor ne masque pas sa déception face à ce changement décrété par la Fédération Française de Football, soucieuse de faire le plaisir de Canal+, diffuseur de la D1 féminine et un peu lassé du manque de suspense. « À titre personnel, je n’y suis pas favorable, mais c’était le moyen d’avoir plus d’intérêt du côté des diffuseurs. Vous pouvez avoir une équipe qui a dominé toute la saison à l’instant T, connaître des blessures ou une méforme et se faire sortir », regrette la technicienne lyonnaise, qui espère que l'Olympique Lyonnais ne sera pas le dindon de la farce lors du final four. Ce règlement pourrait toutefois encore changer les saisons prochaines, puisque la création d'une Ligue professionnelle féminine de football est désormais lancée. Et en plus ce sera Jean-Michel Aulas qui devrait être aux commandes de cette ligue, de quoi rassurer un peu l'OL.