OL : Provocateur et chaud bouillant, Lopes est déjà dans son derby

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

A plusieurs reprises, Anthony Lopes a assuré qu’il avait totalement changé de comportement.

L’international portugais n’est plus ce gardien impulsif et présent dans tous les mauvais coups. Mais cela ne l’empêche pas d’aborder le derby de vendredi avec une excitation particulière. En effet, le gardien de l’Olympique Lyonnais trouve le temps long avant la venue de l’AS Saint-Etienne, son rival de toujours qu’il déteste toujours autant.

« Je me sens très bien. On a hâte d’en découdre. On attend ce rendez-vous avec impatience. C’est la première date qu’on coche en début de saison, a confié le portier des Gones sur OLTV. C’est un sentiment particulier car j’en ai beaucoup vécu en tant que supporters dans les virages. La pression est extrêmement forte. Il y a aussi un enjeu comptable important. On baigne dans ce derby depuis tout petit. On représente toute une ville, tout un peuple. C’est une fierté de pouvoir le faire. C’est impossible que je porte les couleurs de l’ASSE. » Surtout après le traitement infligé par les supporters des Verts ces dernières années.

Lopes et le public stéphanois

« Il y a tout le temps du bruit. Je suis aux premières loges. Les insultes, les encouragements… j’entends tout. Il faut faire abstraction de tout cela quand on joue à Saint-Etienne. Ce n’est jamais facile à gérer mais il faut faire la part des choses, a avoué Lopes. Je dois faire mon travail, c’est la meilleure façon de répondre aux supporters adverses. Les supporters savent ce qu’ils doivent faire, les joueurs aussi. Ils répondront présent, c’est sûr et certain. Ils donnent beaucoup de leur temps pour venir nous voir. Il faut qu’on leur redonne. C’est un privilège pour nous. » D’autant que le gardien de l’OL sera débarrassé des fans rivaux, interdits de déplacement.