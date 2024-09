OL ‍: Privé d’offre, Pierre Sage dénonce l’arnaque DAZN

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors que DAZN propose actuellement une promotion sur ses abonnements, l’offre n’est apparemment pas disponible pour tout le monde. Du côté de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur Pierre Sage a tenté de profiter de l’opportunité, sans succès.

En route vers un énorme fiasco, DAZN a dû réagir. Le quotidien Ouest-France annonçait récemment un total compris entre 100 000 et 150 000 abonnés au principal diffuseur de la Ligue 1. La raison est simple, la plateforme subit de vives critiques sur ses tarifs jugés beaucoup trop élevés. Le nouveau partenaire de la Ligue de Football Professionnel a donc lancé une promotion valable jusqu’au 22 septembre.

Pierre Sage recalé par DAZN

Au lieu des 29,99 euros initialement demandés, DAZN, qui retransmet huit matchs par journée sur neuf, donne accès à ses programmes pour 19,99 euros par mois, avec un engagement d’un an. Mais qu’en est-il pour ceux qui s’étaient abonnés avant la réduction ? Il se murmurait que ces premiers clients pouvaient négocier de manière individuelle. Sauf que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Pierre Sage s’est fait recaler après sa réclamation.

🎙 Pierre Sage : "Moi-même j'avais pris l'offre à 10€ de plus et ils ne veulent pas nous faire les 10€ de moins. Mais c'est comme ça, c'est le jeu." pic.twitter.com/JYPT0NBqyS — RMC Sport (@RMCsport) September 13, 2024

« Est-ce que je suis inquiet pour la visibilité ? Complètement, a d’abord répondu le coach des Gones en conférence de presse. Je pense qu'aujourd'hui, la Ligue 1 est un produit qui s'est valorisé depuis quelques saisons, il y a des matchs spectaculaires, de plus en plus d'équipes qui ont la volonté d'avoir un jeu offensif, des scénarios de fou... Ce qui est inquiétant, c'est peut-être le côté financier, même si là ils ont fait une offre à 10 euros de moins. Moi-même j'ai pris l'offre à 10 euros de plus et ils ne veulent pas me faire les 10 euros de moins, j'ai l'impression de m'être fait avoir (sourire), mais c'est comme ça, c'est le jeu. » Après cette mauvaise publicité, Pierre Sage finira peut-être par obtenir gain de cause.