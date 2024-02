OL ‍: Priorité à l’OM, Benrahma explique son mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour de suspension, Saïd Benrahma pourra faire ses débuts avec l’Olympique Lyonnais à Montpellier dimanche après-midi. L’ailier prêté avec option d’achat par West Ham attend ce moment avec impatience. Lui qui n’a pas hésité au moment de choisir sa destination cet hiver.

Avant même d’avoir porté son nouveau maillot en compétition, Saïd Benrahma possède déjà une belle cote de popularité à l’Olympique Lyonnais. Beaucoup ont été touchés par son feuilleton du mercato hivernal, durant lequel l’ailier de West Ham a d’abord vu son prêt avec option d’achat capoter pour un problème informatique, avant la validation des différentes instances malgré la fermeture du marché.

Benrahma ne pouvait pas dire non

« Ça a été des jours difficiles avant la signature, je n’ai pas beaucoup dormi, a raconté l’international algérien ce vendredi en conférence de presse. Il m’a fallu deux, trois jours pour me remettre vraiment, mais maintenant, j’ai hâte de débuter avec toutes ces histoires qui sont derrière moi. » Cette excitation, Saïd Benrahma l’a ressentie dès le premier coup de fil de l’Olympique Lyonnais.

Alors que des rumeurs évoquaient sa préférence pour l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur de l’OGC Nice a mis les choses au clair. « Lyon, c’est un grand club. Quand on vous appelle, tu ne peux pas refuser entre guillemets, a expliqué le renfort lyonnais. J’ai parlé avec David Friio, avec le coach, qui m’ont vraiment séduit. Le projet est celui qu’il me fallait. J’avais d’autres propositions, mais j’ai fait le choix du cœur, le choix du projet où j’allais m’épanouir. Ça donne envie de tout donner. »

🗨 « Je viens pour apporter mon profil créatif et ma percussion » ⚡



🎙 En conférence de presse avant notre match à Montpellier, Saïd Benrahma s’est exprimé sur ses qualités et sur son profil ! 🔴🔵#MHSCOL pic.twitter.com/Zgi8mmsY0D — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2024

De retour de suspension, Saïd Benrahma pourra faire ses débuts à Montpellier dimanche. D’autant que l’ailier se sent déjà bien adapté. « On a tous été bien accueillis donc j’ai l’impression qu’on est là depuis longtemps. Mangala et Matic se sont bien intégrés, j’espère que ce sera pareil pour moi », s’est projeté Saïd Benrahma, déterminé à prouver sa reconnaissance envers le club rhodanien.