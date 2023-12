OL ‍: Ponsot et Genesio, la vérité éclate et c'est une surprise

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Vincent Ponsot qui manigance en coulisses avant son départ pour placer Bruno Genesio comme entraineur de l'OL, la rumeur a été brutalement démentie par John Textor.

Parti pour écrire un message sur les réseaux sociaux pour réagir à la dernière actualité morose au sujet de la gestion de son club, John Textor s’est rendu compte qu’il n’avait peut être pas assez de place pour dire tout le fond de sa pensée. Il a préféré passer par une visio pour s’adresser au média local Olympique et Lyonnais, qui a lancé la rumeur d’un coup tordu tenté par Vincent Ponsot pour faire signer Bruno Genesio très rapidement, avant que David Friio ne prenne ses fonctions à Lyon en fin de semaine dernière. De quoi faire passer l’ancien directeur du football désormais en charge des féminines pour un homme qui place ses amis au détriment de la santé sportive de l’OL. Ce que John Textor n’a pas accepté.

Textor veut un coach bon en anglais

Le propriétaire du club lyonnais a vivement démenti ce scénario, expliquant même que c’était le contraire et que Vincent Ponsot n’était pas spécialement chaud pour un retour du coach récemment parti du Stade Rennais. « C’est moi qui ai pensé à lui. Vincent n’était pas forcément d’accord par rapport au profil souhaité. Il faut un entraîneur qui s’intègre dans notre projet (Eagle Football), quelqu'un qui s'exprime bien en anglais », a glissé John Textor, qui sait en effet que la langue de Shakespeare n’est pas forcément le point fort de Bruno Genesio.

Genesio coach de l’OL, Ponsot a tenté un coup tordu https://t.co/ZPdtp2qSkG — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2023

Résultat, la piste menant à Pierre Sage est venue naturellement, et de la propre initiative de l’Américain, qui n’a besoin de personne pour prendre des décisions. « Quand il a fallu trouver un remplaçant à Fabio Grosso, j'ai décidé moi tout seul de nommer Pierre Sage entraîneur intérimaire. Je suis venu à plusieurs reprises à l’académie pour échanger avec lui. J’apprécie sa connaissance du football, sa culture football, sa manière de faire jouer ses équipes. J'ai suivi ce qu’il a fait, notamment avec Habib Beye. Désormais, c’est à David Friio de choisir l’entraineur », a souligné John Textor, pour l’organigramme mis en place lui permet de faire les choses dans l’ordre maintenant. Un éclaircissement qui prouve que le propriétaire lyonnais suit l’actualité de son club de très près, et qu’il est toujours présent à Lyon pour la semaine afin de régler ces nombreux dossiers, et notamment le passage devant la DNCG dont le résultat final est désormais imminent.