OL : Plea, le rêve de Peter Bosz à Lyon

L’effectif de l’OL est cohérent et Juninho ne devrait pas le bouleverser, mais Peter Bosz verrait d’un bon œil l’arrivée d’un joueur majeur en attaque.

Globalement, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais est satisfait de l’effectif à sa disposition. Cependant, Peter Bosz ne serait pas contre l’arrivée d’un attaquant afin de compenser numériquement et qualitativement le départ de Memphis Depay au FC Barcelone. Avant la venue du coach néerlandais sur les bords du Rhône, il a souvent été question de Paul Onuachu, la machine à buts de Genk en Belgique. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, c’est un profil bien différent que Peter Bosz a ciblé puisque l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen et de l’Ajax Amsterdam en pince pour un certain Alassane Plea, formé à l’OL.

Rennes et Lyon fondent sur Plea

Lié au Borussia Mönchengladbach, l’ancien attaquant de Lyon et de l’OGC Nice dispose d’un bon de sortie et pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1 cet été. En effet, Peter Bosz adore son profil d’attaquant rapide, fin techniquement, efficace et polyvalent. A ses yeux, Alassane Plea serait potentiellement complémentaire de Moussa Dembélé, Rayan Cherki ou encore Karl Toko-Ekambi, les principales armes offensives à la disposition du coach lyonnais. Dans ce dossier, les Gones vont toutefois être contraints de composer avec la concurrence d’un autre club de Ligue 1, le Stade Rennais. En effet, Bruno Genesio a également flashé sur Alassane Plea, dont le prix a été fixé par le Borussia Mönchengladbach à 15 ME sur le marché des transferts. Un prix tout-à-fait raisonnable au vu de la qualité de l’international français, lequel ne s’est pas (encore) prononcé sur son avenir. Avant de passer à l’offensive, Rennes attend de vendre définitivement Mbaye Niang tandis que l’OL pourrait être tenté de boucler le départ de Thiago Mendes ou d’Houssem Aouar avant de consentir un gros investissement au mercato.