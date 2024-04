OL ‍: Pierre Sage viré en cas d'élimination ‍!?

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'Olympique Lyonnais affronte ce mardi 2 avril le club de Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France. Un match où Pierre Sage va probablement jouer également son avenir chez les Gones.

Entraîneur intérimaire depuis le départ de Fabio Grosso, Pierre Sage est unanimement apprécié. Il est celui qui a permis à l'OL de sortir la tête de l'eau et de s'éloigner de la zone rouge en Ligue 1. Malgré son manque d'expérience, le technicien français a gagné la confiance de ses joueurs mais également de ses dirigeants. Il a même l'occasion de disputer une finale de Coupe de France, en cas de succès face à Valenciennes. Pour le moment, le contrat de Pierre Sage ne dure que jusqu'à la fin de la saison, mais une prolongation n'est pas à exclure, en fonction des résultats des derniers matchs. Toutefois, une élimination contre Valenciennes précipiterait la fin de l'aventure de Pierre Sage à Lyon. Un match que les Lyonnais vont disputer à domicile. Raison de plus pour éviter une déconvenue.

Valenciennes, le déterminant dans l'avenir de Pierre Sage à l'OL

🗨 « Leur donner ce qu'ils sont venus chercher en termes de qualification, de spectacle et d'engagement » 🔥



🎙 Notre coach Pierre Sage s'exprime sur cette demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes ! 🏆🔴🔵



Plus que quelques heures avant de se retrouver au stade ⏳💥 — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2024

Comme le rapporte l'Équipe, si Pierre Sage et l'OL ne battent pas Valenciennes, il ne sera sûrement pas reconduit pour la saison prochaine et ce sera la fin assez brutale de la collaboration. John Textor cherchera un entraîneur de renom. Une qualification européenne permettrait en revanche de faire oublier le début catastrophique du nouveau projet rhodanien. Mais cette qualification semble compliquée à atteindre via le championnat, où l'OL n'est que 10e, à 7 journées de la fin, avec également 7 points de retard sur le RC Lens, sixième. C'est pourquoi l'OL doit tout miser sur la Coupe de France, avec une possible confrontation contre le PSG en finale, ou face au Stade Rennais. Ainsi, une élimination inattendue contre Valenciennes serait fortement préjudiciable pour Pierre Sage, qui joue sans aucun doute son avenir à l'OL, contre le pensionnaire de Ligue 2.