OL ‍: Pierre Sage refusé par la DTN et privé de diplôme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Porté en triomphe mardi soir après la qualification de l'Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de France, Pierre Sage n'a pas son diplôme d'entraîneur. Et on l'empêche de le passer cette saison.

En allant chercher Pierre Sage afin de remplacer Fabio Grosso au début de l'hiver au poste d'entraîneur, John Textor a probablement pris la meilleure décision de ces derniers douze mois. Et dans la foulée de la qualification de l'OL pour la finale de la Coupe de France, le propriétaire américain de Lyon a dit tout le bien qu'il pensait de son coach. « Pierre fait un super boulot. Il n'avait jamais été coach principal avant, mais c'est le plus grand cerveau que l'on avait dans le club, dans notre académie », a expliqué John Textor. Cependant, ce dernier le sait, chaque match dirigé par Pierre Sage lui coûte 25.000 euros, puisque le technicien français de 44 ans n'a pas le diplôme nécessaire pour occuper ce poste. Une amende très salée, mais que Textor a clairement rentabilisé. Cependant, l'ancien patron du centre de formation de l'Olympique Lyonnais a bien l'intention d'obtenir ce précieux document et il avait donc prévu d'entamer sa préparation lors de la session qui débute en ce mois d'avril. Malheureuse, cela ne sera pas possible.

🚨 @DanielRiolo : "C'est officiel, je peux vous le dire, la DTN empêche Pierre Sage de passer ses diplômes, il ne pourra pas le faire. Textor devra payer une amende à chaque match" #RMClive pic.twitter.com/kDKpELdMpx — After Foot RMC (@AfterRMC) April 2, 2024

Pierre Sage et l'OL doivent patienter et payer 25.000 euros par match

Daniel Riolo, qui travaille avec Thibaud Leplat, autre journaliste qui est ami avec Pierre Sage, a révélé que l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'avait pas été autorisé à s'inscrire pour passer le diplôme en question. Et c'est la Direction Technique Nationale qui serait à l'origine de ce refus. « C’est un vrai problème parce qu’il devait les passer en avril. Il ne peut pas passer ses diplômes parce que le système de la DTN empêche des gens comme Pierre Sage de le faire, il n’a pas les prérequis », a d'abord expliqué Daniel Riolo. Car s’il a bien le diplôme du Brevet d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF), qui était indispensable pour être le patron du centre de formation de l’OL, Pierre Sage n’a pas l’expérience nécessaire pour passer le diplôme supérieur, sachant que d’autres techniciens sont dans le même cas et n’accepteront pas que Lyon bénéficie d’un passe-droit. « Si Textor veut le garder – apparemment, c’est la tendance-, il continuera à payer l’amende longtemps avant qu’il puisse passer son diplôme. Je pense que l’une des conditions pour passer le diplôme sera le nombre de matchs dirigés en L1. Pas mal de gens dans le milieu du foot attendent en disant: ‘si vous l’autorisez, lui, à passer les diplômes, sachant qu’on est empêché de le faire parce qu’on n’est pas un ancien pro ou qu’on n’a pas dirigé assez de matchs en L1…, ça va être le bordel’. Donc, Pierre Sage ne pourra pas passer ses diplômes. C’est aussi le truc hallucinant de notre système. Quand on dit que ce diplôme est fermé, que si tu n’es pas du sérail, si tu n'as pas été un ancien joueur, c’est très compliqué... Pierre Sage est confronté à ça. Ça prendra plus de temps et si Textor veut le garder, il devrait payer une amende à chaque match », a précisé le journaliste de RMC.