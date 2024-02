OL ‍: Pierre Sage met un carton jaune à Cherki et Orban

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal a été très agité à l’OL, qui a considérablement renforcé son effectif avec sept nouveaux joueurs. Un marché des transferts qui porte ses fruits au vu des résultats et qui offre à Pierre Sage de multiples solutions.

Dans la zone rouge de la Ligue 1 il y a encore quelques semaines, l’Olympique Lyonnais a sorti la tête de l’eau depuis la nomination de Pierre Sage en lieu et place de Fabio Grosso. En plus du changement d’entraîneur, les Gones ont réalisé un mercato hivernal de haute volée afin d’offrir au technicien français un effectif conséquent pour éviter la relégation. Lucas Perri, Adryelson, Orel Mangala, Nemanja Matic, Malick Fofana, Saïd Benrahma et Gift Orban ont rejoint le Rhône et ont apporté une nouvelle concurrence au sein de l’effectif lyonnais. Les résultats se sont rapidement améliorés et désormais, l’enjeu de cette fin de saison pour Pierre Sage va être de réussir à concerner le maximum de joueurs tout en enchaînant les victoires.

On le sait dans ce genre de situation, l’équilibre est parfois difficile à trouver. Remplaçants contre Nice vendredi soir, des joueurs du calibre de Gift Orban ou encore de Rayan Cherki doivent rester dans le bon état d’esprit lorsqu’ils entrent afin de regagner leur place. En conférence de presse avant le déplacement à Metz, Pierre Sage a mis ses deux attaquants en garde. « Mes choix créent un statut pour ceux qui ne commencent pas les matches et il faut bien qu’ils l’acceptent, qu’ils apportent ce que l’équipe à besoin et non pas qu’ils soient dans une logique de marquer des points sur le plan individuel » a lancé Pierre Sage.

Pierre Sage met les remplaçants de l'OL en garde

Une phrase qui concerne bel et bien Rayan Cherki et Gift Orban selon Le Progrès, qui dévoile que le staff de l’OL n’a pas apprécié les entrées des deux attaquants, « trop individuels » en sortie de banc face à Nice. « J’ai pour habitude de dire que nous, en tant que staff, on n’est pas là pour donner du temps de jeu. C’est à eux de le gagner et ils ont l’occasion de le faire toute la semaine. Cette porte est ouverte. À eux, de la franchir » a conclu Pierre Sage, dont le discours plaira aux supporters lyonnais. De leur côté, les joueurs savent ce qu’il leur reste à faire pour gagner leur place, ce qui ne sera pas simple quoi qu’il en soit au vu de l’énorme concurrence à l’OL désormais.