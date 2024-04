OL ‍: Pierre Sage frappe fort, le gang des Lyonnais se rebiffe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pierre Sage s'est félicité de son coup tactique avec la présence de Corentin Tolisso en défense contre Reims. Du côté du premier concerné comme d'Alexandre Lacazette, on fait savoir que cela ne doit pas durer.

Entraineur confirmé de l’Olympique Lyonnais pour cette fin de saison, Pierre Sage continue de mettre ses joueurs sous pression pour en tirer le meilleur. Cela peut vouloir dire faire des choix forts, et ça, l’ancien entraineur adjoint du Red Star sait le faire. Ce fut encore le cas face à Reims, avec la décision d’incorporer Corentin Tolisso dans une défense à trois, ce qui permet d’avoir une sécurité de plus, mais aussi un joueur capable de relancer sous pression. Un choix que Pierre Sage assume totalement, et qu’il estime même bénéfique pour son équipe. « Cela a perturbé Reims et ça nous a permis de bien rentrer dans le match. Corentin apporte autre chose en défense : quand on y met un joueur habitué à jouer sous pression, il est très à l'aise pour relancer. Il emmène aussi de la variabilité dans le jeu car il peut s'intégrer au milieu, et on voit qu'il le fait très bien. On pourrait voir des choses vraiment intéressantes en le refaisant jouer à ce poste-là… », a même glissé l’entraîneur de l’OL, assez satisfait de son coup déjà tenté contre l’OM.

En revanche, le son de cloche est bien différent chez le joueur, qui n’a rien dit après la rencontre sur cette utilisation. Mais selon L’Equipe, il a confié à ses proches qu’il espérait ne pas être régulièrement utilisé en défense, où il estime être très peu à son aise et largement préférer le milieu de terrain. Visiblement, dans son entourage proche, se trouve Alexandre Lacazette, qui a lui pris la parole pour faire savoir que mettre Corentin Tolisso en défense devait être une exception. « Je préfère Coco au milieu car c'est son vrai poste. Si c'est de temps en temps c'est bien, mais j'espère que le coach ne va pas le mettre tout le temps en défense », a bizarrement lancé le capitaine de l’OL, qui ne devrait en théorie pas avoir à dévoiler publiquement sa préférence sur le positionnement des joueurs, surtout quand l’entraineur en chef vient de confier qu’il estimait que c’était une solution intéressante pour les futurs matchs.

En attendant, s’il veut jouer milieu de terrain, Corentin Tolisso va aussi devoir gagner sa place à ce poste, où les prétendants sont nombreux et où Pierre Sage lui préfère Maxence Caqueret, Orel Mangala et Nemanja Matic actuellement.