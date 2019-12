OL : Pierre Ménès indigné par ce Lyon richissime

Dans : OL.

Après un mercato record l'été dernier, Jean-Michel Aulas rêvait probablement mieux que la 12e place pour l'Olympique Lyonnais. Et Pierre Ménès est lui aussi effaré par cet OL.

En faisant revenir Juninho, en remplaçant Bruno Genesio par Sylvinho, et en donnant une grosse enveloppe à son équipe pour le marché des transferts, le président de l’Olympique Lyonnais doit déchanter. Car c’est une évidence cet OL-là n’a pas le niveau de ses devancières. Et pour Pierre Ménès, une telle situation est indigne des investissements financiers faits par Jean-Michel Aulas et ne correspond pas au standing du club rhodanien, qui est capable de faire beaucoup mieux.

Et sur son blog, le consultant de Canal+ de confier sa déception. « Lyon avait très bien débuté à Reims en ouvrant rapidement le score sur un but de Tousart, avant de se faire rejoindre juste avant la pause sur un penalty obtenu et transformé par Cafaro. La seconde mi-temps a été plus laborieuse pour les joueurs de Garcia qui auraient pourtant pu empocher la victoire en fin de match si Dembélé n’avait pas vu le penalty qu’il s’était procuré tout seul être repoussé par Rajkovic. L’OL boucle cette première moitié de championnat à une 12e place indigne de son statut et de son budget », fait remarquer Pierre Ménès, qui ne semble pas d’une confiance absolue concernant l’Olympique Lyonnais cette saison en Ligue 1. Sur ce que l'on a vu ces dernières semaines, il est difficile de lui donner tort.