OL : Pierre Ménès dévoile son prono pour Hoffenheim-Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mardi soir, l'Olympique Lyonnais se déplace à Hoffenheim afin d'essayer de rester en tête de son groupe de Ligue des champions, ce qui serait évidemment une bonne chose avant de recevoir ensuite le club allemand au Groupama Stadium. Pour Pierre Ménès, même si l'OL a rendu deux copies un peu différentes pour l'instant en C1, le club rhodanien a les moyens de ramener quelque chose de son voyage outre-Rhin. Et le consultant de Canal+ de dévoiler son prono pour le compte d'un opérateur de paris en ligne.

« Lyon, ils ont fait un match exceptionnel à Manchester City, puis deux-tiers de mauvais match à huis clos contre Donetsk au Parc OL et une grosse demi-heure qui a permis de sauver un point et d’être finalement pas si mal placé dans son groupe avec 4 points. Maintenant Hoffenheim c’est une équipe typiquement allemande, qui joue vite et attaque. Elle n’attendra pas les Lyonnais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l’OL. Il va falloir endiguer les assauts allemands, mais je pense que Lyon a tout à fait les moyens de s’en tirer avec un match nul, ce qui est toujours une bonne affaire à l’extérieur », a confié Pierre Ménès, plutôt d'accord avec Jean-Michel Aulas, lequel vise lui aussi un nul contre Hoffenheim.