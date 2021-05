OL : Peter Bosz à Lyon, c’est bouclé à 90 %

Dans : OL.

Au lendemain du refus de Christophe Galtier de signer à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas pourrait déjà avoir trouvé son bonheur.

Le plan B se nomme en effet Peter Bosz, et les discussions avec l’ancien entraineur de l’Ajax Amsterdam en poste ces trois dernières années au Bayer Leverkusen, portent leurs fruits. L’OL a déjà effectué une proposition qui convient au technicien néerlandais, et ce dernier apprécierait de venir à Lyon, où son goût pour les joueurs issus du centre de formation pourrait être assouvi. A tel point que son arrivée est bouclée à 90 % selon Daniel Riolo. « C’est pas signé, il y a des discussions qui continuent, c’est quasiment fait, il n’y a plus qu’à signer. Il peut toujours y avoir des choses de dernières minutes, mais si on doit prendre une image, c’est qu’il est à Part-Dieu et qu’il doit prendre un taxi », a livré le consultant de RMC.

Des propos qui ont été appréciés par son collègue Kevin Diaz, ancien joueur du championnat néerlandais, et pour qui cette arrivée de Peter Bosz serait une vraie bonne nouvelle pour l’OL. « Je n’ai pas d’info OL. Mais je peux dire que Peter Bosz est le meilleur entraîneur néerlandais en activité. Il propose toujours un jeu offensif, avec des systèmes de jeu bien définis! La question est de savoir si l’effectif est prêt à faire les efforts… avec et sans le ballon!?! », assure ainsi Kevin Diaz, pour qui ce choix très fort sur le plan sportif, impliquera aussi une grosse refonte au niveau physique et mentale à l’OL. En tout cas, contrairement aux entraineurs précédents, ce choix fait l’unanimité chez les supporters lyonnais, et chez Jean-Michel Aulas. Frileux quand il s’agit de faire appel à des entraineurs étrangers, le président de l’OL a apprécié de constater que Peter Bosz parlait français, depuis son séjour quelques années à Toulon lorsqu’il était joueur dans les années 1980.