OL : Le vrai leader de l’OL c’est Genesio, un consultant applaudit

Dans : OL, Ligue 1.

S’il ne fera sans doute jamais l’unanimité chez les supporters de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio est en train de convaincre certains observateurs ces dernières semaines. Les matchs contre Manchester City ou encore la prestation aboutie contre Lille ont notamment fait évoluer quelques positions. Assez critique à l’égard du coach rhodanien ces derniers mois, Nicolas Puydebois a notamment salué les choix actuels d’un Bruno Genesio qu’il estime dans une bonne passe.

« Genesio fait des vrais bons choix au niveau de ses compositions d’équipes en ce moment. Il fait des bons changements et il a vraiment un rôle de leader, notamment à la mi-temps. Il est capable de remotiver les joueurs, de remettre les têtes à l’endroit. Malgré les éléments défavorables contre Lille, il leur a insufflé assez d’énergie pour qu’ils reviennent au score. En ce moment, Bruno Genesio est dans une très bonne passe et il faut le saluer. C’est tout à son honneur. Quand on joue mal, il faut le dire. Mais quand on joue bien comme en ce moment, il faut savoir être objectif et le dire également » a expliqué l’ancien gardien rhodanien sur le plateau de l’émission "Tant qu’il y aura des Gones". Des compliments qui seront certainement appréciés par Bruno Genesio, à qui tout sourit ces derniers temps.