OL : Perdre 5-1 contre le Barça et les arbitres, Aulas est dégoûté

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L’aventure européenne de l’Olympique Lyonnais s’est donc terminée ce mercredi soir par une lourde défaite face au FC Barcelone.

Le 5-1 encaissé fait mal, même si c’est le but du 3-1 qui a ruiné les derniers espoirs rhodaniens de créer l’exploit. Mais il y a tout de même un élément déclencheur qui a beaucoup fait pester l’ensemble du club, c’est ce pénalty accordé en début de match à Luis Suarez, qui marche sur la cheville de Jason Denayer avant de s’écrouler, et a réussi à tromper l’arbitre central mais aussi les arbitres vidéo. Et ça, Jean-Michel Aulas a fort logiquement du mal à le digérer.

« Il y a cette invraisemblable décision sur le penalty. Il n'y a absolument pas penalty, c'est même un carton pour Suarez ! La vidéo n'a pas été un succès aujourd'hui. Barcelone a été très fort, mais il n'y aurait peut-être pas eu ce résultat au final. J’ai l’impression que ça a beaucoup pénalisé notre équipe. Il n’y avait pas cet écart entre les deux équipes », a souligné le président lyonnais, très déçu par le score final et l’arbitrage, mais pas vraiment par le comportement de son équipe, qui a simplement réussi à se sortir de l’asphyxie pendant un quart d’heure, en deuxième période.