OL : Pépé a eu raison de refuser les 30ME de Lyon, il balance !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Muet depuis quatre matchs en L1, Nicolas Pépé réalise tout de même une saison exceptionnelle avec 17 buts inscrits toutes compétitions confondues sous les couleurs lilloises. Des performances qui doivent certainement donner des regrets à Jean-Michel Aulas, lequel a fait son maximum pour obtenir la signature de l’Ivoirien à la fin du mois d’août. Mais si le LOSC avait accepté une offre de 30 ME de la part de l’OL, l’ancien attaquant du SCO d’Angers a lui refusé de quitter le Nord pour Lyon. Et il a eu totalement raison selon Olivier Frapolli, l’ancien entraîneur de Nicolas Pépé à Orléans durant la saison 2015-2016.

« Il a voulu rester à Lille, alors que Lyon le voulait (pour 30 M€). Je pense qu’il a fait un bon choix. À Lille, il joue dans une équipe où il est important, et Christophe Galtier semble parfaitement le gérer et l’utiliser » a confié sur Eurosport l’ancien coach de l’US Orléans, persuadé que Nicolas Pépé a fait le meilleur choix de carrière possible en restant à Lille. Difficile de lui donner tort au vu de la saison réalisée par l’international ivoirien, promis à un brillant avenir et à une signature dans un top club européen l’été prochain. Ces dernières semaines, les intérêts du Bayern Munich mais également du Paris Saint-Germain ont notamment été dévoilés…