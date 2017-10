OL : Pas satisfait, Génésio se tourne maintenant vers Everton

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Génésio (entraîneur de Lyon après la victoire 2-0 contre Metz) : « On continue sur notre belle dynamique, même si on a été beaucoup trop suffisants sur ce match, notamment en deuxième période. On a une semaine importante qui arrive avec deux très gros matchs (contre Everton puis à Saint-Etienne). Il va falloir gagner ces deux matchs, c'est impératif ».