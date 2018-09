OL : Pas de panique dans le clan Aouar, ça va revenir !

Dans : OL, Ligue 1.

Enorme révélation de l'Olympique Lyonnais la saison passée, et promis à un brillant avenir, Houssem Aouar n'a pas encore été à la hauteur de sa réputation depuis le début du championnat. Et cela se constate avec un temps de jeu subitement réduit, le milieu de terrain étant passé du statut de titulaire à celui de remplaçant après la défaite de l'OL à Reims. Un retournement de situation qui pourrait en inquiéter plus d'un.

Mais quoi qu'il en soit, on ne s'affole pas du côté d'Houssem Aouar, conscient qu'il fallait laisser du temps au temps surtout pour un jeune joueur, comme l'indique ce mercredi Le Progrès. « Le numéro 8 ne s’alarme pas de sa situation - « Il le prend bien » nous a succinctement expliqué son entourage - conscient que ce coup de moins bien fait partie « des hauts et des bas » qui rythment une carrière », précise le quotidien régional. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui était titulaire mardi avec l'équipe de France Espoirs face au Luxembourg, voudra probablement profiter du déplacement de son club samedi à Caen pour relancer de manière positive sa saison, voire même de la lancer. L'OL et Bruno Genesio n'attendent que cela.