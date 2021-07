OL : Pas de départ, ce remplaçant s’éclate

Dans : OL.

Nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz arrive avec ses principes, et ce à tous les niveaux.

Le technicien néerlandais impose des séances longues à l’intensité élevée et sans pause, pour préparer les joueurs à l’effort. Même si bien évidemment, ce ne sera pas dès la reprise. L’ancien coach de l’Ajax veut avoir les joueurs sous ses yeux et attendre aussi le retour de certains internationaux avant de partir en stage, en Espagne après la mi-juillet. Sa volonté a été respectée, quitte à chambouler un peu le programme de reprise. Niveau mercato aussi, le technicien lyonnais va faire ses choix, avec la volonté de trouver des joueurs capables de s’adapter à ses exigences. Pour le poste de gardien, il n’y a pas beaucoup de suspense avec la continuité instaurée avec Anthony Lopes, qui aura désormais un autre sanguin, Rémy Vercoutre, comme entraîneur spécifique. Et pour le seconder, ce sera toujours Julian Pollersbeck, le portier allemand très peu en vue l’été dernier.

Pour Le Progrès, il n’est pas question d’un départ pour le gardien de 26 ans révélé à Hambourg. Même s’il n’a aucune promesse de temps de jeu, le portier qui approche des 2 mètres adore Lyon et le club, et a même avoué « bien s’amuser à l’OL », selon le quotidien régional. Une preuve que ce poste ne devrait pas poser de problème cette saison, même si c’est surtout Anthony Lopes qui sera attendu au tournant pour retrouver son meilleur niveau. Sinon, Julian Pollersbeck pourrait bien aussi avoir son mot à dire, et continuer à s’amuser, mais en gagnant des minutes de temps de jeu tant les cartes sont remises à zéro avec l’arrivée de Peter Bosz.