OL : Paqueta prend une énorme décision au mercato

Lucas Paqueta est un joueur courtisé sur le marché des transferts. Le Brésilien plait notamment beaucoup en Premier League.

L'OL aura des objectifs élevés la saison prochaine, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. La récente arrivée de John Textor a redonné du dynamisme au projet des Gones. Alors que certains joueurs étaient enclin à quitter le navire, la donne a donc changé. Surtout que pour le moment, l'OL réalise un très joli mercato estival, avec les arrivées remarquées de Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Johann Lepenant. Et ça n'est sans doute pas terminé, Peter Bosz souhaitant la venue d'un numéro 6 fiable au plus haut niveau. Malgré tout, certains dossiers sont toujours en suspens. C'est le cas de Lucas Paqueta. Le milieu de terrain brésilien est aujourd'hui convoité, mais difficile de savoir où il évoluera la saison prochaine.

Paqueta prêt à revoir ses plans au mercato

🚨 Arsenal serait intéressé par Lucas Paqueta !



Néanmoins, toujours aucune offre n’a été soumise par les Gunners.



La presse anglaise fait part d'un intérêt de Newcastle et d'Arsenal pour Paqueta. Des destinations qui plaisent à l'ancien joueur de l'AC Milan. L'OL n'est dans l'absolu pas opposé à un départ de son crack mais ne facilitera pas l'opération. Un prix au-delà des 60 millions d'euros est même évoqué. De son côté, Paqueta se fait pour le moment discret. Selon les informations du journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, la récente arrivée de John Textor à l'OL a chamboulé les plans de Paqueta au mercato. L'international brésilien, encore sous contrat jusqu'en 2025 à Lyon, est même prêt à rester dans le Rhône et faire un nouveau deal avec l'OL pour continuer l'aventure encore un peu plus longtemps que prévu. Difficile donc de le voir partir cet été en Premier League, même si cette destination plait à Paqueta. Le mercato est encore long et beaucoup de choses peuvent se passer. Surtout qu'Arsenal et Newcastle ne manquent pas de moyens pour investir sur un joueur. Si Paqueta restait à Lyon, ce serait en tout cas un nouveau signal fort envoyé à la concurrence mais également aux fans sur le nouveau projet. Concernant le dossier Houssem Aouar, le joueur français veut lui toujours partir. Le Betis semble être l'équipe la mieux placée pour le récupérer.