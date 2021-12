OL : Paqueta bloqué à Dubaï, il donne des nouvelles

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL, qui devait partir en stage en Espagne samedi, sera privé d’au moins sept joueurs positifs au Covid dont Lucas Paqueta.

Reprise rime avec Covid dans les clubs de Ligue 1, à quelques jours des 16es de finale de la Coupe de France. Privé de cette compétition après les incidents face au Paris FC le 17 décembre dernier, l’Olympique Lyonnais avait prévu de partir en stage pour cinq jours en Espagne. Le départ est programmé pour samedi et pour l’instant, il n’est pas annulé. En revanche, Peter Bosz sera privé de plusieurs joueurs pour ce stage de remise en forme. Et pour cause, sept joueurs -au minimum- ont d’ores et déjà été testés positifs au Covid-19, avant de nouveaux tests prévus ce jeudi. Pour l’instant, l’OL n’a pas confirmé le nombre exact de joueurs positifs et n’a dévoilé aucune identité. Mais il y a zéro doute au sujet de Lucas Paqueta, qui a confirmé sur Instagram qu’il avait été testé positif. Il est à l’isolement, bloqué à Dubaï, où il était en vacances.

Paqueta incertain pour OL-PSG le 9 janvier ?

« Je voulais vous remercier pour tous les messages, et vous dire que nous sommes isolés afin de pouvoir nous rétablir au plus vite! Nous allons bien, Dieu merci » a publié le milieu offensif lyonnais de 24 ans avant de poursuivre. « Nous avons été testés positifs au Covid. Nous avions des symptômes et maintenant nous allons mieux ! Merci à tous pour tous les messages » a poursuivi Lucas Paqueta, titulaire avec l’OL contre le FC Metz avant la trêve, et qui manquera donc la reprise fixée ce jeudi par Peter Bosz et le stage en Espagne samedi. Selon les règles en vigueur, Lucas Paquera pourrait être contraint de rester 10 jours à l’isolement avant de se faire tester négativement et de pouvoir revenir en France. Un premier coup dur pour l’OL, qui doit affronter le PSG le 9 janvier prochain.