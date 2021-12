OL : 7 joueurs positifs, Paqueta bloqué à Dubaï

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que la France a battu un record ce mercredi avec 208.000 cas de contamination en 24 heures, le football n'échappe pas au covid. Après Bordeaux, c'est Lyon qui est lourdement impacté.

Éliminé de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais avait prévu de partir en stage en Espagne en fin de semaine, mais ce programme est d’ores et déjà chamboulé puisqu’après la pause de Noël les tests passés ce mercredi par les joueurs de l’OL ont révélé que sept footballeurs lyonnais étaient positifs au covid. Les joueurs concernés ont évidemment aussitôt été mis à l’isolement et ne pourront pas participer à cette préparation à Murcie. Selon L’Equipe, parmi les joueurs touchés, il y aurait Lucas Paqueta, qui était parti avec sa famille à Dubaï et qui n’a pas été autorisé à prendre l’avion en raison d’un test positif. L'Olympique Lyonnais va tenter de faire revenir le joueur brésilien au plus vite, mais évidemment il ne pourra pas non plus participer au stage.