OL : Pape Cheikh Diop est bien à Lyon, et l'OL le gardera

Dans : OL, Ligue 1.

Avec seulement quatre titularisations en Ligue 1, dont la dernière remonte au 19 octobre contre Nîmes, et deux en Coupe de la Ligue, Pape Cheikh Diop peut être un peu déçu, l'international espagnol U21 espérant probablement avoir au fil des mois plus de temps de jeu lorsqu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais au mercato 2017. Interrogé ce samedi sur la situation de son jeune milieu de terrain, Bruno Genesio peut comprendre une éventuelle déception de Pape Cheikh Diop, mais il est satisfait de voir que son joueur n'abdique pas, bien au contraire.

« Je parle régulièrement avec lui, c’est un joueur d’avenir, sur lequel on compte au milieu de terrain, où il n’y a que deux places à prendre. Il est patient, il travaille bien. Je suis satisfait de ce qu’il fait et je suis persuadé qu’il sera un joueur important du club dans les années à venir. Bien sûr qu’il aimerait jouer davantage. Mais il comprend la philosophie du club et la mienne et il ne montre aucun état d’âme, ni aucun signe de découragement. C’est très important pour le groupe. Il a signé pour plusieurs saisons ici et on compte vraiment sur lui », a précisé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, pas décidé à voir partir un joueur sur lequel il compte.