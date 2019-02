OL : Oui c'est possible, le Barça craint de se faire punir à Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Liga.

Leader de la Liga avec un bon matelas d’avance, toujours en course en Ligue des Champions comme en Coupe du Roi, le FC Barcelone marche fort cette saison et les dirigeants sont comblés, puisqu’ils viennent de prolonger leur entraineur Ernesto Valverde.

Mais sur le plan sportif, le parcours en Ligue des Champions sera le juge de paix pour une formation qui se cherche clairement un second souffle. Deux matchs nuls consécutifs, dont un à domicile face au Real Madrid en Coupe du Roi, et une très courte victoire au Camp Nou face au Real Valladolid (1-0), et Gérard Piqué s’inquiète de voir son équipe piocher à l’approche du match à Lyon.

« Nous avons retrouvé le chemin de la victoire. Après deux matchs nuls, c’est toujours bien mais les sensations ne sont pas bonnes. Nous n’avons pas bien joué. Ce n’était pas un bon match. La seule bonne nouvelle de la soirée, c’est la victoire. Si nous ne jouons pas mieux mardi contre Lyon, ça ne se passera pas bien. Si on ne concrétise pas nos occasions, on devient une équipe moins forte. Bien sûr qu’il y a beaucoup de matchs et que les jambes sont lourdes mais nous avons eu une semaine de repos et on n’a pas eu de bonnes sensations », a livré le défenseur central barcelonais à LaLigaTV. Un constat volontairement alarmiste pour secouer les puces de la bande à Lionel Messi, mais qui permet au moins à l’OL de se dire qu’actuellement, le FC Barcelone n’est pas vraiment sur un nuage.