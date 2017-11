OL : Ouf, Limassol, ce n’est pas Montpellier

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Au cœur d’une très bonne série, l’Olympique Lyonnais a subi un petit coup d’arrêt avec ce 0-0 à domicile contre Montpellier le week-end dernier.

Sans Nabil Fékir, l’animation offensive n’a pas trouvé la solution devant une défense héraultaise qui sait se regrouper et empêcher l’adversaire de jouer. Un petit calvaire pour Bruno Genesio, persuadé que la donne sera différente ce jeudi soir face à Limassol. Tout d’abord parce que le club chypriote a montré au match aller qu’il savait jouer vers l’avant, et enfin car son dernier espoir dans cette poule est d’aller chercher une victoire au Groupama Stadium. De quoi faire souffler l’entraineur rhodanien, persuadé que la rencontre sera plus ouverte.

« Limassol comme Montpellier ? Ce n’est pas comparable. Limassol est une équipe habituée à jouer, à domicile comme à l’extérieur avec des principes offensifs, elle a besoin de gagner pour garder l’espoir de se qualifier. On ne l’avait pas sous-estimée à l’aller. Cette équipe ne lâche rien, et l’a démontré contre les autres équipes du groupe aussi. On doit imposer notre jeu en gardant de la sécurité. Il faudra emballer le match, imposer notre rythme, mais aussi peut-être faire preuve de patience comme face à Everton », a prévenu Bruno Genesio, qui sait que l’OL aura un petit challenge défensif supplémentaire à l’occasion de cette rencontre, puisque Limassol a marqué un but à chacune de ses rencontres cette saison.