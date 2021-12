OL-OM : Un point avec sursis pour Lyon et match à rejouer ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Il faudra attendre mercredi pour connaître la décision de la commission de discipline de la LFP suite à l'agression de Dimitri Payet lors du récent match OL-OM.

Le 21 novembre dernier, le Groupama Stadium était le théâtre d’un grave incident puisqu’après seulement quelques minutes de jeu, un supporter de l’OL non encarté envoyait une bouteille pleine sur Dimitri Payet, lequel s’apprêtait à tirer un corner. Le joueur de l’OM était touché par ce projectile et après bien des palabres, et près de deux heures d’attente, il était décidé que la rencontre ne pouvait pas reprendre. Dans le même temps, le lanceur de bouteille était interpellé et 24 heures plus tard il était même condamné en comparution immédiate à six mois de prison avec sursis. Sur le plan sportif, le club de Jean-Michel Aulas a joué, et perdu, un match à huis clos la semaine passée contre Reims, mais on attend désormais le jugement de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, laquelle a mis le dossier à l’instruction il y a deux semaines. Et selon RCM, une tendance est déjà connue.

Lyon a convaincu en partie la LFP

⁦@OL⁩ ⁦@LFPfr⁩ ⁦@FFF⁩ Ne créons pas les conditions d’1 injustice ou d’1 incompréhension,tout l’OL condamne l’acte d’1 irresponsable!La justice qui a été saisie par 2 plaintes OL/OM peut ,doit faire appliquer les sanctions sur le fautif! https://t.co/LwxUnKNey1 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 22, 2021

Selon la radio, prenant en compte le fait qu’il s’agissait clairement d’un incident provoqué par un seul individu isolé et que l’OL a rapidement réagi pour à la fois faire interpeller l’agresseur, mais également installer des filets derrière les buts, le club rhodanien pourrait échapper à une très lourde peine. En effet, le média évoque la possibilité d’un retrait d’un point avec sursis, et probablement un autre match à huis clos au Groupama Stadium, l’affiche OL-OM étant rejouée, tout comme l’avait été celle ente Nice et l’OM il y a quelques semaines. Le principe d'une très lourde amende ne serait pas retenu, les clubs ne roulant pas sur l'or. Si ces sanctions sont confirmées mercredi soir, l'Olympique Lyonnais pourrait s'estimer heureux, car la perte de trois points avait été évoquée, voire même une défaite sur tapis vert contre Marseille.